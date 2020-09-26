Поединок регулярного чемпионата МХЛ между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами» превратился в настоящее побоище. По информации пресс-службы лиги, по ходу встречи между хоккеистами команд произошло 29 драк.
Матч завершился победой амурцев со счетом 5:2.
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«Тампа» победила в овертайме и довела счет в серии до 3-1
- Хоккеисты обеих команд набрали 104 минуты штрафа.
- После 10 туров «акулы» занимают 16 место, «тигры» – 13.
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