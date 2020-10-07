Президент России Владимир Путин рассказал, сколько килограммов теряет за один хоккейный матч.

«За игру полтора-два килограмма теряю. Такой нагрузочный спорт», – сказал Путин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко.

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  • 7 октября Путину исполнилось 68 лет.
  • В этот же день певица Ольга Бузова и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев запустили челлендж #боксерызапутина.

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