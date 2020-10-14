Во втором периоде «Химик» уступал сопернику со счетом 0:2, но шайбы Михаила Шалагина и Валентина Разумняка позволили команде перевести встречу в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов хоккеисты «Лады» не забросили ни одной шайбы (из трех попыток).