«Химик» из Воскресенска победил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата ВХЛ в серии буллитов.
Во втором периоде «Химик» уступал сопернику со счетом 0:2, но шайбы Михаила Шалагина и Валентина Разумняка позволили команде перевести встречу в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов хоккеисты «Лады» не забросили ни одной шайбы (из трех попыток).
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Игроки «Химика», напротив, оказались точны во всех трех случаях. Особенно крутой получилась шайба Шалагина, которую он забросил без броска.
- В НХЛ подобный прием использовал россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу».
- Права на Шалагина принадлежат московскому «Спартаку» – он воспитанник красно-белых. «Химик» – фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ.
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