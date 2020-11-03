Российский хоккеист французского клуба «Шамони» Андрей Рычагов не согласился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о мусульманах.

– Я считаю, что на человеке, на которого равняются миллионы и который прошел такой длинный и трудный спортивный путь, лежит огромнейшая ответственность за все, что он говорит или делает. Нужно быть аккуратнее в своих высказываниях и действиях. Особенно когда речь идет о словах, которые могут привести к насилию или чему-то подобному. На мой взгляд, это неправильно. На ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В том числе со стороны людей, которые потеряли своих близких. За что? Только потому, что человек решил, что так будет правильно и его религия это поощряет? Для меня это дико!

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Посмотрите на буддизм – это самая старая религия, и она как раз говорит о том, что не надо суетиться, не надо никого ничему доказывать, надо просто жить в гармонии с собой и внешним миром. Дальше идет христианство, которое тоже является достаточно древней религией, но и она постепенно пришла в более спокойное состояние. Нет каких-то завоеваний и войн на религиозной основе. А мусульманская религия – она самая молодая. Соответственно, в ней много громких высказываний и зачастую радикальных действий. Люди жгут флаги Франции, изображение Макрона. Но ведь сам же Макрон и его толерантная политика приютили таких в своей стране. У меня только один вопрос: почему после этого не закрываются границы для всех беженцев, почему не выслать полмиллиона иммигрантов в назидание? Жестко? Возможно… а отрезать голову старушке-прихожанке не жестко?!

– Насколько во Франции волнительно и страшно? Как чувствуют себя жители, не страшно ли выходить на улицы?

– Если честно, мне сложно об этом сказать. Слава богу, в Шамони нет беженцев или каких-либо радикалов. Для меня удивительно, что такое произошло в Ницце. Я был и в Ницце, и в Монако, и там их тоже особо не было. Это все-таки не Париж или Марсель. Мы обсуждали эту ситуацию с американцем, который живет по соседству, и с финнами, с которыми ходим вместе на обед. Они также не понимают, на каком основании происходит нечто подобное. Конечно, для меня главное недовольство состоит в том, что людей режут в их собственной стране те, кого они благодушно пустили на свою территорию, дали им кров и пособие. Насколько нужно быть неблагодарными людьми, чтобы такое делать. Тем более мотивируя это тем, что кто-то затронул чьи-то религиозные чувства. Это полный бред. Все в шоке! Это дикость, и все это прекрасно понимают. У нас в городе такого нет, и надеюсь, что не будет, – цитирует Рычагова Sport24.

Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом после убийства школьного учителя, которого обезглавил выходец из Чечни. По мнению президента Франции, в стране необходимо создать «просвещенный ислам», свободный от «иностранного влияния», и усилить контроль за финансированием мечетей.

В ответ Хабиб опубликовал серию постов в инстаграме, где выразил надежду, что «Всевышний обезобразит лицо» французского лидера, а также призвал к уважению религии.

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