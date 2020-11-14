Эпичная драка произошла в матче словацкой Экстралиги между «Слованом» и «Дуклой».

Зачинщиком стал канадский хоккеист «Дуклы» Марк Луи – ему потребовался один удар, чтобы вырубить Патрика Майера из клуба-соперника. Тот без чувств упал и не поднимался: со льда его на носилках увезла медбригада.

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Позже Майер пришел в сознание, врачи не зафиксировали у него травм. Тем не менее, хоккеист совершенно не помнит произошедшего.

«Слован» победил со счетом 7:4.

В 2012-2019 годах клуб из Братиславы выступал в КХЛ.

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