Федерация хоккея России сделала официальное заявление о возможном переносе чемпионата мира 2021 года из Беларуси в Россию.

«В течение текущей недели увеличилось количество новостей о возможном переносе чемпионата мира среди взрослых мужских команд 2021 года из Беларуси в другую страну. Федерация хоккея России напоминает, что решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно Международная федерация хоккея (IIHF). В настоящее время такое решение не принято.

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ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации. В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира. Федерация хоккея России убедительно просит доверять только тем новостям о чемпионате мира, источником которых является Международная федерация хоккея», – говорится в заявлении.

По изначальному плану Беларусь должна была провести чемпионат мира совместно с Литвой.

Затруднения возникли из-за напряженной политической ситуации в стране – большинство делегаций не хотят ехать в Беларусь из-за действий Александра Лукашенко.

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