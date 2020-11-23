Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр посетил матч «Авангарда» и «Ак Барса» в качестве почетного гостя. 48-летний спортсмен рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Хоккей становится все сложнее с каждым годом. Все сложнее тренироваться… Драйв от того, что ты лучше других, уже не такой сильный по сравнению с тем, когда я был молод. Я по-прежнему люблю игру, но драйв уже не тот. Всё может измениться в любую минуту. Любому человек в мире нужна мотивация. Я должен искать ее каждый день. Я верю, что с новой силой получу новый драйв. Я не думаю, что это мой последний сезон.

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Хотя сезон, конечно, не такой, как другие. Полная неизвестность каждый день. Это забирает у меня массу энергии. Даже несмотря на то, что я обожаю хоккей. Я не тренировался так, как делал это в прежние годы. Но я хочу сыграть в этом сезоне, но, скорее всего, это случится в плей-офф. Я хочу быть тем игроком, который помогает своей команде побеждать. Сейчас я таковым игроком не являюсь.

Мой «Кладно» сейчас во втором дивизионе, надо возвращаться в первый. А я хочу быть игроком, который помогает команде, но сейчас я не чувствую, что могу так уж сильно помочь. Одну вещь я еще не успел сделать. У нас в Чехии своя «Зимняя классика». Она будет в следующем году в декабре. Должна была состояться в этом году, но ее перенесли из-за пандемии. Это будет целая серия игр. Я обещал, что буду играть там. Так что, это мой не последний сезон!» – цитирует 48-летнего Ягра Sportbox.

Чех выступал за «Авангард» в 2004-2011 годах.

Ягр – двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

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