Игра продолжилась, но Курдин продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, получил удаление до конца игры, но отказался покидать скамейку, после чего судьи вынуждены были отправить команды в раздевалку. В подтрибунном помещении Курдин вместе с помощником догнал арбитров, дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров.

«Курдин вылетел из раздевалки и накинулся на одного из судей, началась потасовка. Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент Курдина в тот момент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь своему товарищу. Курдин повалил судью и не давал ему встать. Потом Курдин пришел к нам в раздевалку и начал нам «объяснять». Замахивался клюшкой, оскорблял. И все в этом духе», – цитирует одного из судей Sport24.