Сборные России, Швеции и Финляндии летели в Эдмонтон на молодежный чемпионат мира одним рейсом, и перелет получился не самым простым. С хоккеистами летели журналисты, поэтому мест в самолете не хватало для объемного багажа спортсменов.
Обозреватель финского издания Iltalehti Тимо Куннари поделился подробностями путешествия, организаторы которого не позаботились о соблюдении пассажирами социальной дистанции.
«В самолете не было перегородок, все сборные сидели в одном салоне. Когда думаешь о ситуации с коронавирусом в России, Швеции и Финляндии, финны могут оказаться в проигрыше. Хотя, конечно, все сели на рейс после карантина и прошли (или должны были пройти) тщательную проверку.
В полете было несколько забавных случаев. Например, сломался туалет в задней части самолета, и жидкость пролилась на пол. Каждый сам может понять, какая это жидкость, но Роби Ярвенти и Каспер Симонтивал, который сидели ближе всех к туалету, были вынуждены поднять ноги. Также возник неприятный запах. Но юмор юношей выдержал все невзгоды», – написал журналист.
- МЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января.
- Россия попала в группу со Швецией, Чехией, США и Австрией. Первый матч состоится 26 декабря.