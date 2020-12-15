Сборные России, Швеции и Финляндии летели в Эдмонтон на молодежный чемпионат мира одним рейсом, и перелет получился не самым простым. С хоккеистами летели журналисты, поэтому мест в самолете не хватало для объемного багажа спортсменов.

Обозреватель финского издания Iltalehti Тимо Куннари поделился подробностями путешествия, организаторы которого не позаботились о соблюдении пассажирами социальной дистанции.

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«В самолете не было перегородок, все сборные сидели в одном салоне. Когда думаешь о ситуации с коронавирусом в России, Швеции и Финляндии, финны могут оказаться в проигрыше. Хотя, конечно, все сели на рейс после карантина и прошли (или должны были пройти) тщательную проверку.

В полете было несколько забавных случаев. Например, сломался туалет в задней части самолета, и жидкость пролилась на пол. Каждый сам может понять, какая это жидкость, но Роби Ярвенти и Каспер Симонтивал, который сидели ближе всех к туалету, были вынуждены поднять ноги. Также возник неприятный запах. Но юмор юношей выдержал все невзгоды», – написал журналист.

МЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января.

Россия попала в группу со Швецией, Чехией, США и Австрией. Первый матч состоится 26 декабря.

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