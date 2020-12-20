«Новости из Эдмонтона. Сборная России отсидела трехдневный карантин, о котором было известно. Это было заранее объявлено всем участникам. Со всеми атрибутами практически тюремной жизни – электронные браслеты, приборы слежения и прочее.

Но дальше пошли сюрпризы. На протяжении всего МЧМ никто в отеле не имеет права заходить друг другу в номер. Прием пищи – группами по 10 человек за 15 минут. И вишенка на торте. На аккредитации участников МЧМ есть чип, главная функция которого – отслеживать дистанцию в полтора метра. За приближение ближе полутора метров – штраф», – цитирует Федотова «Чемпионат».