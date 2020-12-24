Россия уступила по броскам в створ – 23-29. У сборной Игоря Ларионова первые 40 минут в воротах провел Ярослав Аскаров, последние 20 – Артур Ахтямов. Обе команды по три раза не реализовали большинство.
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Лучшим хоккеистом матча признали Аскарова, отразившего в двух периодах все 22 броска.
По ходу встречи травму руки получил капитан Канады, центрфорвард «Чикаго» Кирби Дак, главный тренер Андре Туриньи заявил на пресс-конференции, что для оценки степени повреждения Даку потребуется рентген.
- Товарищеская игра предваряла чемпионат мира U-20 в Эдмонтоне. Первую встречу на турнире Россия проведет против сборной США. Стартовое вбрасывание – в ночь с 25 на 26 декабря в 5:30 по московскому времени.
- Ранее Россия и Канада встречались друг с другом в финале МЧМ-2020. Русские вели к середине третьего периода со счетом 3:1, но пропустили три быстрые шайбы и проиграли титул – 3:4.
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