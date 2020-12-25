Новогодние праздники омрачены коронавирусной пандемией. Доступных развлечений остается все меньше, но как минимум одно точно спасет зимние каникулы. МЧМ по хоккею состоится, несмотря ни на какие ограничения. Рассказываем обо всем, что пройдет в Эдмонтоне с 24 декабря по 6 января.

Каковы шансы у России?

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У сборной России все шансы взять золото впервые с 2011-го. Молодежка Валерия Брагина считалась фаворитом и год назад, но в финале поломалась о канадцев, ведя по ходу матча 3:1. Потенциал этой команды еще выше. Как минимум потому, что ее в Канаду повез вовсе не Брагин. Теперь главный тренер – Игорь Ларионов.

Брагин – это развеселая игра с любым соперником. Могли героически выбраться в безнадежно потерянной игре (финалы Баффало-2011 и Торонто-2015), устроить интригу в гарантированно выигранном матче (полуфинал в 2012-м или тот же прошлогодний финал) или триллер с голами на последних секундах (финал с финнами в 2016-м). При этом неважно, какие кузнецовы, капризовы и тарасенко играли за Россию и какие макдэвиды и лайне с ахо против. Молодежка Брагина была безбашенной как в хорошем, так и в плохом смыслах. А такие команды редко доходят до золота: у русской сказки по-настоящему хороший конец в последний раз состоялся 10 лет назад.

Молодежная сборная России после поражения в финале МЧМ-2020 Фото: Getty Images

С одной стороны, на то она и молодежка, чтобы играть весело и бессистемно. Но у Брагина и взрослая команда получается такой: на домашнем этапе Евротура, первом же турнире под его руководством, сборная России сначала очень на тоненького обыграла шведов по буллитам, после чего вроде бы раскатала чехов и финнов, но при этом умудрилась сохранить интригу до последних минут. С новым главным тренером игра будет совсем другой.

Ларионов – мощный тренер?

Игорь Ларионов – один из лучших игроков в истории хоккея. Мозговой центр звена с Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым. Однажды, выступая за «Сан-Хосе», он сказал молодому Сандису Озолиньшу: «Как посмотрю на тебя – беги к дальней штанге». Пока латвийский защитник бежал, Ларионов отыгрался с Макаровым, который не глядя сделал передачу на штангу – как раз в этот момент туда подъехал Озолиньш, оставалось лишь подставить клюшку. Именно такой умный хоккей Ларионов практикует и на тренерской должности.

Игорь Ларионов Фото: Getty Images

Еще будучи помощником Брагина на прошлогоднем МЧМ, Ларионов взял под контроль игру в пас. Нередко во время матчей он отодвигал главного коуча в сторону и сам расписывал на планшете порядок действий. На комбинации Денисенко с Ховановым и Соколовым или Подколзина с Воронковым и Марченко можно было смотреть бесконечно. Или на то, как им на синей помогают Романов и Замула. Ладно, не бесконечно – до середины третьего периода финала против Канады. Так по-взрослому российская молодежка не играла давно. Тем обиднее, что выключился знаменитый брагинский характер, и команда вернулась с очередным серебром.

Радует команда Ларионова и в новом созыве. Играя на Кубке Карьяла против взрослых соперников, уничтожили финнов, побороли шведов с эквалайзером на предпоследней минуте и высушили чехов. Все те же игра в пас, топовое большинство, подстраховка, скорость, хотя состав по сравнению с МЧМ-20 поменялся более чем наполовину.

Что по составу у России?

Каким бы крутым ни был тренер, а без классных исполнителей золота все равно не будет. В этом плане Ларионову повезло с дебютом. Василий Подколзин – одна из главных молодых звезд России за десятилетие. Он был очень неплох год назад, после чего набрался практики в КХЛ. На втором МЧМ он готов уничтожать. А помогут ему в этом партнер по СКА Марат Хуснутдинов и московский армеец Егор Афанасьев – у этой тройки образовалась классная химия.

Никакой ставки на клубные сочетания, как это в последнее время принято в основной сборной, нет. Даже Подколзин и Хуснутдинов в СКА у Брагина вместе не играют. Разбил Ларионов и форвардов «Авангарда» Егора Чинахова и Арсения Грицюка. Чинахов – регулярный лауреат приза «Лучший новичок недели» в КХЛ, на Кубке Карьяла он великолепно сработался с Максимом Грошевым и Ильей Сафоновым. Но в товарищеском матче с Канадой Чинахов и Грицюк сыграли вместе. Хоть и не забили, но в скорости и технике ничем соперникам не уступили. Здесь у тренеров есть пространство для маневра.

Подколзин, Хуснутдинов, Чистяков, Афанасьев - молодежная сборная России Фото: Other Agency

Помимо Подколзина и Чинахова, на правом фланге у сборной России может сыграть Родион Амиров. Год назад Брагин сенсационно отцепил уфимского форварда, и сейчас он доказывает неправоту тренера. Мало того, что отгрузил на Евротуре три шайбы в трех матчах, так еще и работает в связке абсолютно с кем угодно. Против Канады он вышел в первом звене с Подколзиным, сместившись на левый фланг. Получилось так себе – ушли без голов. Возможно, в дальнейшем мы увидим его с мало знакомыми штабу и команде Владиславом Фирстовым, Михаилом Абрамовым и Василием Пономаревым, выступающими в североамериканских молодежных лигах. У команды, как сказал Ларионов, есть план В и план С. Кстати, Пономарев тоже известен способностью сработаться с любым партнером. Он зацентрит любое звено, где возникнет такая потребность. Многих партнеров он знает еще с триумфального Кубка Глинки-Гретцки 2019-го.

Забить канадцам не удалось, здесь вопрос к реализации. Но и пропустили всего однажды благодаря прокачавшемуся с прошлого года Ярославу Аскарову. На МЧМ-20 вратарская линия оказалась самой проблемной: изначально первый номер Аскаров нервничал и пропускал несложные шайбы, его партнер Амир Мифтахов набрал оптимальную форму только к плей-офф. Сейчас с Ярославом полный порядок. Он тащит за СКА, тащил и на Евротуре – всего три пропущенные шайбы после 78 бросков. Аскаров полностью готов, а на случай форс-мажора или просто необходимости отдохнуть его подменит надежда ЦСКА Всеволод Скотников.

Оборонительная линия примечательна балансом. Атакующих Даниила Чайку и Артемия Князева уравновесят домоседы Ян Кузнецов и Кирилл Кирсанов, а Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин умеют и то, и другое. На Кубке Карьяла на двоих они набрали три голевые передачи с показателями полезности «+3» и «+2» соответственно.

Главное – не зазнаться раньше времени. Статус фаворитов – опасная штука. Для молодежки психология не менее важна, чем баланс, техника и сыгранность. Не хочется еще раз вспоминать прошлогодний финал.

Кто главный оперник?

Сюрприз – Канада. Несмотря на пандемию и отказ клубов НХЛ отпустить ключевых игроков, например, некствана Алексиса Лафренье, «кленовые» набрали классный ростер. Их главной звездой должен был стать Кирби Дак. Мощный и умный плеймейкер уже отыграл полноценный сезон за «Блэкхоукс», настрелял 8+15 и даже вынес в предварительном раунде «Эдмонтон». Но в безобидном на первый взгляд столкновении с Ильей Сафоновым Дак повредил запястье. Скорее всего, потребуется лечение вне «пузыря», и обратно в команду он уже не вернется.

Но и без Кирби у хозяев есть кому забивать: прошлогодние победители Боуэн Байрэм, Джейми Драйсдэйл и Коннор Макмайкл вместе с лучшим игроком своего возраста Коулом Перфетти. Ослабляет позиции хозяев то, что у многих из них сезон еще даже не начался: из трех канадских молодежных лиг вовремя стартовал лишь Квебек, а Онтарио запустится только в январе. Не было и традиционной Суперсерии с Россией, которая успешно заменила ее Кубком Карьяла. Канадцам пришлось довольствоваться лишь одним выставочным матчем прямо перед чемпионатом. Но и здесь они показали, что не растеряли ни скорость, ни технику, а единственную шайбу забросил тот самый Драйсдэйл.

То же самое касается США: практики было немного, хоккейный турнир NCAA начался в середине ноября. Зато у них много игроков, знающих друг друга по юниорской сборной. Она выступает как единая команда не только на международных, но и на внутренних турнирах. Коул Кофилд, Тревор Зеграс, вратарь Спенсер Найт – все они доставили России немало неприятностей на групповом этапе год назад. Дубль в том матче оформил Артур Калиев – выходец из Узбекистана всю жизнь прожил в Штатах и теперь возглавляет американское нападение. Со «звездно-полосатыми» команда Ларионова сыграет первый групповой матч.

Следом за США – Чехия и Австрия. У чехов нет суперзвезд а-ля Давид Пастрняк, но их молодежка регулярно треплет нервы сборной России вне зависимости от состава. С разницей более чем в одну шайбу Россия побеждала лишь в 2011-м. А на десерт – Швеция. Те вообще не проигрывают на групповых этапах уже 13 лет, их серия насчитывает 52 матча. Было бы здорово прервать ее в канун Нового года. Если это не сделают раньше американцы или чехи: из-за коронавируса «Тре Крунур» потеряли несколько ключевых игроков. Не сыграет их главная надежда Вильям Эклунд и выбранные «Детройтом» на Драфте Альбин Греве и Вильям Валлиндер. Но хуже всего, что заболели главный тренер Томми Монтен с двумя помощниками. Его заменит 30-летний Йоэль Реннмарк, опыт которого не очень-то соответствует МЧМ.

Какой формат?

Все по-прежнему: две группы по пять команд, в четвертьфинал выходят лучшие четыре из каждой. В этом плане у всех есть время раскачаться и компенсировать недостаток практики. Нововведением станет «пузырь»: игроки не смогут выходить за пределы отеля и арены. Так же мучались команды НХЛ в плей-офф. Даже место то же: «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.

Изначально группа В с Россией должна была выступать в Ред-Дире, но там обеспечить подобные условия сложно. Поэтому все 10 команд сыграют на одном льду, что растянет игровой день с 22:00 до примерно 08:00 утра по московскому времени. Сборная России сыграет все матчи группового этапа в 05:30 утра по Москве, что гарантирует большей части страны хронический предновогодний недосып. Но мы уже привыкли.

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