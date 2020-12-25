Сборная России по хоккею U-20 стартует на молодежном чемпионате мира-2021. На прошлом турнире русская команда в четвертый раз за последние 10 лет заняла второе место. Россия проиграла в финале Канаде со счетом 3:4, причем за 12 минут до сирены вела 3:1. На МЧМ-2021 русские стартуют матчем против сборной США.

Когда пройдет матч Россия – США на МЧМ? Во сколько начало?

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Игра на «Роджерс Арене» в Эдмонтоне состоится в ночь с 25 на 26 декабря. Россия и США сыграют последним запуском, их встреча начнется в 5:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия – США на МЧМ? На каком канале и кто комментаторы?

Правами на показ молодежного чемпионата мира-2021 на этот раз владеет Первый канал. Телекомпания договорилась с Федерацией хоккея России и начнет трансляции с группового этапа. Ранее Первый подключался к освещению турнира со стадии плей-офф. Начало прямой трансляции матча Россия – США – 26 декабря в 5:30 по Москве. Комментаторы – Андрей Юртаев и Александр Кузмак.

Какой была история встреч России и США на МЧМ?

У русской молодежки в очных матчах с американцами действующая серия из шести поражений подряд. Последнюю победу над США Красная машина одержала в полуфинале МЧМ-2016 – после пропущенной шайбы в первом периоде русские забросили еще дважды и победили со счетом 2:1.

Ранее Россия проигрывала Америке в группе-2020, полуфинале-2019, четвертьфинале-2018, по одному разу в группе и в 1/2 финала-2017, а также полуфинале-2016.

Всего на молодежных чемпионатах мира Россия и США встречались 21 раз, и пока у русских 11 побед и 10 поражений.

Прогноз на матч Россия – США на МЧМ

В составе американцев интересно посмотреть на Коди Кауфилда. Проспект «Монреаля» на юниорских ЧМ переписал рекорды Александра Овечкина по голам, а за три дня распял Финляндию в контрольном матче – 3:2, дубль за 35 секунд в одной смене.

Против Кауфилда выйдет Ярослав Аскаров, с которым Коди пересекался еще на уровне U-18 – на ЮЧМ-2019 русского вратаря признали лучшим в раме, а американец стал MVP всего турнира. В символическую сборную того чемпионата еще вошел Родион Амиров, так что у России небольшое преимущество в классе.

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