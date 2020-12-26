Молодежная сборная России по хоккею успешно стартовала на чемпионате мира в Эдмонтоне. Российские хоккеисты со счетом 5:3 обыграли американцев.

Счет открыл Василий Пономарев, которому ассистировали Кирилл Кирсанов и Артемий Князев. Затем США сравняли, но Россия ответила тремя шайбами Захара Бардакова, оформившего дубль Пономарева и Ильи Сафонова. Американцы бросились отыгрываться и забросили дважды (третью шайбу – в формате шесть на четыре), но за 21 секунду до сирены Егор Чинахов закинул в пустые ворота.