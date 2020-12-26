В интернете появилось жуткое фото перелома звездного хоккеиста молодежной сборной Канады Кирби Дака. Нападающий получил травму в товарищеском матче против сборной России перед стартом МЧМ-2021.

19-летний Дак попытался провести силовой прием против Ильи Сафонова, но повредил запястье правой руки. Спортсмен покинул лед, позже стало известно, что из-за травмы он пропустит МЧМ и остаток сезона.

КХЛ Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме 1+1 4 ЧАСА НАЗАД

А вот очень неприятное фото перелома – кликай ссылку, если не считаешь себя слабонервным.

Канадцы выиграли матч со счетом 1:0.

Несмотря на предстартовое поражение, Россия начала МЧМ с победы над сборной США.

НХЛ Овечкин – о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный, авторитетный» 11 ЧАСОВ НАЗАД