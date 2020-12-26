В интернете появилось жуткое фото перелома звездного хоккеиста молодежной сборной Канады Кирби Дака. Нападающий получил травму в товарищеском матче против сборной России перед стартом МЧМ-2021.

19-летний Дак попытался провести силовой прием против Ильи Сафонова, но повредил запястье правой руки. Спортсмен покинул лед, позже стало известно, что из-за травмы он пропустит МЧМ и остаток сезона.

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А вот очень неприятное фото перелома – кликай ссылку, если не считаешь себя слабонервным.

  • Канадцы выиграли матч со счетом 1:0.
  • Несмотря на предстартовое поражение, Россия начала МЧМ с победы над сборной США.

Россия уступила Канаде в матче перед МЧМ, лучший игрок – вратарь

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