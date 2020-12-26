Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров стал участником забавного эпизода в первом матче чемпионата мира против сборной США.

В первом периоде, когда Россия вела со счетом 1:0, девятый номер сборной США Тревор Зеграс подкатил к Аскарову и попытался прорваться за ворота к владевшему шайбой сопернику. Но русский вратарь движениями из «Матрицы» перекрыл обзор американцу. В итоге соперник опешил и уехал.

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  • Россия выиграла стартовый матч МЧМ со счетом 5:3.
  • Зеграс забросил одну из шайб сборной США.
  • Молодежная сборная России прервала пятиматчевую серию поражений от американцев на ЧМ, выиграв впервые с 2016 года.

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