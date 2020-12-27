В расписании сборной России на молодежном чемпионате мира – день отдыха, но другие команды заставили лед искрить. Особенно североамериканцы.

В группе А Канада жестко расправилась с Германией, забросив 16 шайб и пропустив всего две. Дилан Козенс отметился хет-триком, еще четыре хоккеиста оформили по дублю. Во втором периоде канадцы забили семь раз и обновили национальный рекорд – в 1999 году пять шайб от «кленовых листьев» пропустил Казахстан.

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В параллельной группе отличилась команда США: в ворота Австрии влетели 11 безответных шайб. Мэттью Болди оформил хет-трик, дубли – у Тревора Зеграса и Брендана Бриссона. Австрийцы нанесли по воротам соперника всего 10 бросков.

Шведы были не так результативны и отгрузили чехам всего пять шайб, зато один из голов точно будет претендовать на звание лучшего на турнире. Элмер Содерблум закинул точно из-под ноги. Какая красота и эстетика!

Россия выиграла стартовый матч МЧМ против США со счетом 5:3.

28 декабря команда Игоря Ларионова сыграет с Чехией.

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