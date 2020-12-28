Сборная России проиграла во втором матче на молодежном чемпионате мира – Чехия оказалась сильнее и победила со счетом 2:0.
В первом периоде команды шайб не забросили, а на 37-й минуте чехи открыли счет: Якуб Рыхловски скинул с фланга в центр, а Филип Коффер резким броском переиграл Ярослава Аскарова. Вторая шайба была заброшена после контратаки: Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, успешно завладел шайбой и после сольного прохода забросил ее в ворота соперника.
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