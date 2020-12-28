Молодежная сборная России проиграла Чехии во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира – 0:2.
Команда Игоря Ларионова недостаточно остро действовала в нападении, а один из эпизодов третьего периода вовсе оказался комичным: четверо хоккеистов сборной России столпились у чужой синей линии, а один закрывал обзор голкиперу.
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Тренер юниорской канадской команды «Стуффвилл Спирит» Коннор Кадрет тут же нашел разгадку – подрисовал на скрине реку лавы и написал: «Это единственное объяснение».
- В первом туре Россия победила США – 5:3.
- Турнир проходит в Эдмонтоне.
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