Молодежная сборная России проиграла Чехии во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира – 0:2.

Команда Игоря Ларионова недостаточно остро действовала в нападении, а один из эпизодов третьего периода вовсе оказался комичным: четверо хоккеистов сборной России столпились у чужой синей линии, а один закрывал обзор голкиперу.

Хоккей
Россия всухую уступила Чехии во 2-м матче МЧМ
10 ЧАСОВ НАЗАД

Тренер юниорской канадской команды «Стуффвилл Спирит» Коннор Кадрет тут же нашел разгадку – подрисовал на скрине реку лавы и написал: «Это единственное объяснение».

  • В первом туре Россия победила США – 5:3.
  • Турнир проходит в Эдмонтоне.

Ларионов сравнил поражение молодежки от Чехии с футбольным матчем Россия – Испания

Читай новости Eurosport в Viber

Чемпионат мира
ЧМ-2021 по хоккею перенесут из Минска. Прага и Братислава ждут решения
19 ЧАСОВ НАЗАД
Хоккей
27 шайб Канады и США, супергол шведов. Обзор МЧМ в день отдыха России
ВЧЕРА В 09:54