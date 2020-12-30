Молодежная сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира, который проходит в Эдмонтоне, Канада. Третий матч группового этапа завершился для команды Игоря Ларионова со счетом 7:1.

Уже в первом периоде Россия оформила отличный задел для итоговой победы – усилиями Амирова, Хуснутдинова и Подколзина (дважды) молодежка повела 4:0. Второй период, несмотря на двукратное преимущество российской команды по броскам (13-6), остался за австрийцами (отличился Питерс).

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Но в третьей 20-минутке преимущество «Красной машины» снова не вызвало сомнений: Князев, Афанасьев и Грицюк забросили три шайбы и довели дело до разгрома. Вратарь Артур Ахтямов совершил 17 сэйвов.

Сборная России набрала 6 баллов в трех матчах и занимает третье место в группе B после США и Швеции, у которых такое же количество очков.

Заключительный матч группового этапа Россия проведет против Швеции, игра состоится 31 декабря в 5:30 (мск).

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