Молодежная сборная России по хоккею в заключительном матче группового раунда чемпионата мира обыграла шведов со счетом 4:3 в овертайме. Прервалась рекордная серия шведской команды из побед на предварительном этапе турнира, длившаяся с 2006 года.
Шведы пропустили решающую шайбу за шесть секунд до окончания овертайма. Их серия продолжалась 54 матча и 13 турниров.
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В последний раз Швеция уступила в группе молодежного чемпионата мира в 2006 году, 31 декабря она проиграла США (2:3 ОТ). При этом сборная Швеции с тех пор лишь раз завоевала золото чемпионата мира – в 2012 году.
- Сборная России набрала 8 очков после четырех матчей и гарантировала себе минимум второе место в группе. Шведы идут вторыми с 7 очками после трех матчей, далее расположились США (6 очков; 3 матча), Чехия (3; 3) и Австрия (0; 3).
- В четвертьфинале сборная России сыграет с немцами или словаками. Матчи этой стадии состоятся 2 января. Финал пройдет в ночь на 6 января.
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