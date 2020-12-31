Молодежная сборная России по хоккею в заключительном матче группового раунда чемпионата мира обыграла шведов со счетом 4:3 в овертайме. Прервалась рекордная серия шведской команды из побед на предварительном этапе турнира, длившаяся с 2006 года.

В последний раз Швеция уступила в группе молодежного чемпионата мира в 2006 году, 31 декабря она проиграла США (2:3 ОТ). При этом сборная Швеции с тех пор лишь раз завоевала золото чемпионата мира – в 2012 году.