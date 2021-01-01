В ночь на 1 января завершился групповой этап молодежного чемпионата мира-2021. Сборная США разгромила Швецию со счетом 4:0 и обошла Россию, заняв первое место в группе В. В матче лидеров квинтета А канадцы оказались сильнее финнов (4:1).

В результате четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

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Россия – Германия

Финляндия – Швеция

Канада – Чехия

США – Словакия

  • Игры пройдут в вечер-ночь 2 января. Матч России будет самым первым и начнется в 20:00 (мск).
  • Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу дошедших до этой стадии команд.

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