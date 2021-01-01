В ночь на 1 января завершился групповой этап молодежного чемпионата мира-2021. Сборная США разгромила Швецию со счетом 4:0 и обошла Россию, заняв первое место в группе В. В матче лидеров квинтета А канадцы оказались сильнее финнов (4:1).