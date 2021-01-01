Сотрудники NHL Network слишком сильно поторопились выкатить графику на матчи группового этапа и допустили ошибку, не вставив названия всех стран-участниц.

В результате матч группового этапа Швеция – Россия был представлен, как матч Швеция – Название страны. Также была допущена опечатка в названии Швейцарии: Switerzerland вместо Switzerland. Хотя игры состоялись еще в ночь на 31 декабря, ошибочная графика завирусилась с опозданием.

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Также пользователи отметили, что это не первый курьез на молодежном ивенте. Например, TSN перепутал сборные Финляндии и Канады.

«Название страны» в итоге выиграло тот матч со счетом 4:3 ОТ.

В четвертьфинале сборная России, ставшая второй в группе В, сыграет с Германией.

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