Команда Игоря Ларионова оставила смешанные впечатления по групповому этапу. Два самых сильных соперника были обыграны, но при этом в матче с США два гола американцы привезли себе сами. Серьезные вопросы к нападению возникли после Чехии, когда русские контролировали игру все 60 минут, но толком не создали реально опасных моментов и уступили всухую. Наконец, по первым матчам традиционной ахиллесовой пятой казалось большинство – реализовать удалось только против Австрии. А потом шведам забросили сразу три шайбы при численном преимуществе. Что точно некуда делось – это знаменитый характер молодежки. В той же ключевой игре с «Тре Крунур» сборная России почти весь второй период провела вчетвером, соперник всякий раз отыгрывался, в последний раз – на последней минуте, что очень тяжело психологически. Но в овертайме дожали-таки.

Другое дело, что характер – это чуть ли не единственное, в чем немцы могут дать фору и России, и любому другому участнику МЧМ-2021. По и без того не самой звездной команде коронавирус ударил больнее всего. Бундестим была вынуждена играть в сокращенном составе, в конце матчей еле коньки передвигала, а лидирующая тройка, казалось, вообще не уходит со льда. Но и эти превратности судьбы не помешали Германии выдать три качественных матча (2:16 с Канадой за скобками), дожать словаков в овертайме и выдержать нервотрепку со Швейцарией (комфортно вели 4:0, а на последней минуте в меньшинстве зубами держались за 5:4).

НХЛ Бёрнс сыграл эпичного бородача в двух эпизодах сериала «Викинги» 18 ЧАСОВ НАЗАД

Абсолютно очевидно, с кем из состава Германии нужно быть осторожнее: Штюцле – Элиас – Петерка. Эта тройка набрала совокупно 28 результативных баллов, в то время как все остальные немецкие нападающие – 4. Особенно внимательнее нужно играть против Тима Штюцле, третьего номера недавнего драфта, у которого уже 5+5. У сборной России, например, никто больше двух шайб не забросил, а лучший бомбардир Родион Амиров набрал 6 баллов. Но зато и соперник не может знать наверняка, от кого ждать удара.

Флориан Элиас, Джон Петерка и Тим Штуцле Фото: Getty Images

Обе команды понесли кадровые потери. Сборная России осталась без Михаила Абрамова – хоккеист получил дисквал за подсечку Арвида Костмара.

Также под вопросом остается выход Егора Чинахова, который травмировался еще в матче с Австрией.

Немцам не поможет Юстин Волек, который в конце игры со Швейцарией врезал сопернику клюшкой по лицу, заработал матч-штраф и обеспечил нервную концовку.

Кто фаворит

Победа России: 1,05

Ничья в основное время: 16,00

Победа Германии: 27,00

Цифры говорят сами за себя. Немцы недавно играли в финале Олимпийских игр, воспитали Леона Драйзайтля, а теперь и Тим Штюцле грозит стать большой звездой. Возможно, лет через 10 Германия действительно станет одним из хоккейных гигантов.

Но на дворе еще только 2021-й, и иных вариантов, кроме победы сборной России, быть не должно. Но и ставить чисто на викторию команды Ларионова слишком скучно и неприбыльно. Интереснее рискнуть, поверить, что Россия-таки сдержит грозную немецкую тройку, и поставить «нет» на «обе забьют» за 3,02.

Роман Бычков, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк Фото: Getty Images

Где смотреть

Отличные новости. После тяжелого группового этапа, когда на все матчи нужно было вставать к 5:30 утра, Россия выгадала себе четвертьфинал в человеческое время. Уже в 20:00 мск можно (и нужно) смело подсаживаться к экранам и мониторам. Игру покажет Первый канал: по ТВ, на сайте и на канале в ютьюбе – как вам удобно.

Хоккей NHL Network, анонсируя матчи МЧМ, вместо России написал «Название страны» ДЕНЬ НАЗАД