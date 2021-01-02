Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, одолев команду Германии со счетом 2:1.

Счет открыл Василий Пономарев на 10-й минуте – ему ассистировал Семен Чистяков. Вторую шайбу Россия забросила во втором периоде на 29-й минуте. После успешного отбора Егор Афанасьев скинул в центр зоны, а Данил Башкиров поразил ворота соперника.

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Немцы сократили отставание на 44-й минуте – автором гола стал Флориан Элиас. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров не среагировал на его кистевой бросок.

Следующий соперник команды Ларионова пока не известен – после всех четвертьфиналов пройдет перепосев команд.

Скорее всего, Россия сыграет с Канадой или США.

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