МЧМ – это всегда сюрпризы. Не бывает такого, чтобы у молодежки всегда все шло по плану. Особенно у российской. И неважно, кто ее тренирует – Брагин, Варнаков, Ларионов, все равно в какой-то момент игра идет не по запланированному сценарию. В 2016-м брагинцы чуть не вылетели в четвертьфинале от датчан, а в прошлом году на этой стадии сборную России ждала тягомотина со Швейцарией. Вот и в Эдмонтон команда Игоря Ларионова летела в статусе фаворита, финал Россия – Канада считался заранее готовой афишей. Кубок Карьяла, на котором российская молодежка раскатала взрослых финнов, шведов и чехов, заставил поверить в мощь команды как по именам, так и по игре. Реальность оказалась чуть более жестокой.

Главным неприятным сюрпризом стала тишина в исполнении лидеров. Вместо евротуровского сочетания Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин Ларионов поставил на левый фланг первой тройки Родиона Амирова. Форвард «СЮ» – универсал, который здорово зарекомендовал себя и как страйкер (три шайбы в трех матчах финского этапа), и как командный игрок. Но два матча это звено молчало, а игра пошла лишь после того, как они поправили прицел на австрийцах. Матч с «Тре Крунур» дал надежду, что флагман наконец-то заработал. Но немцы вновь его выключили, как это сделали чехи в понедельник.

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Россия по-прежнему тяжело играет с андердогами. Бундестим взяла схему сборной Чехии, которая устроила болото перед своими воротами, вынуждая соперников бросать издалека. Как только шайба встречала кого-то из немцев, они устраивали взрывную контратаку. Команду спасли Василий Пономарев и Данил Башкиров: первый реализовал выход один на один в меньшинстве, второй классно разыгрался с Афанасьевым и Грицюком. И Ярослав Аскаров, который после обрезов полевых потащил все, кроме броска Флориана Элиаса. Пономарев не в первый раз вытаскивает команду: пока на всем МЧМ только его номинально четвертое звено создало американцам неразрешимые трудности.

С другой стороны, чехи не ставили неразрешимых задач – 1:14 по сумме матчей со шведами и американцами говорят о не самом высоком уровне обороны этой команды. Россия сама сбилась на дальнобойную игру и чуть было не повторила ту же ошибку с немцами.

Следующая проблема – дисциплина. Удаления поломали игру сборной России во втором периоде игры против Швеции и заставила болельщиков бежать за корвалолом в четвертьфинале. А Михаил Абрамов за блокировку Арвида Костмара вообще схватил дисквалификацию на следующий матч. Пока штрафы не приводят к катастрофе, но на следующей стадии играть с огнем не стоит.

Наконец, оборона. Перед турниром она выглядела как идеальный баланс атакующих Даниила Чайки и Артемия Князева с домоседами Яном Кузнецовым и Кириллом Кирсановым, а также умеющими все Семеном Чистяковым и Шакиром Мухамадуллиным. В целом, до четвертьфинала эта линия действительно не вызывала особых вопросов, хотя того же Чайку после провала с чехами Ларионов на один матч посадил в резерв. Но вот Кирсанов позволил бросить Тиму Штюцле:

А это Князев мечется на пятаке, пока немецкие лидеры два раза подряд прощают сборную России

И таких эпизодов набралось гола на три-четыре, будь у Германии порядок с реализацией. 2:1 с немцами, у которых ровно одно топовое звено и полтурнира вынужденной игры в две с половиной пятерки, не внушает оптимизма перед полуфиналом. Североамериканцы подобные ошибки не простят.

Но, возвращаясь к четвертьфиналам с Данией в 2016-м и Швейцарией в 2020-м, можно вспомнить, что оба раза Россия дошла до финала, где имела все шансы обыграть финнов и канадцев. А уж как команда Брагина шла к золоту в 2011-м – сюжет для целого фильма. Да и сейчас не без позитива: забить могут все четыре звена, неплохое большинство, решенный еще до турнира вратарский вопрос. В конце концов, США и Швецию обыграли. Так что паниковать перед полуфиналом рано: российская молодежка любого поколения и с любым тренером способна добраться до золота. Просто приключение – ее непременный спутник. Через несколько дней чуду в Баффало исполнится десять лет. Пора бы совершить еще одно.

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