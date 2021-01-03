Определились полуфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею: сборная России сыграет с Канадой, США – с Финляндией.

Россия в четвертьфинале одолела Германию (2:1), канадцы уверенно справились с Чехией (3:0). Эти результаты вывели команду Игоря Ларионова на принципиальных соперников, которые дошли до полуфинала с разницей шайб 36:4.

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Американцы прошли Словакию (5:2), а финны отыгрались у сборной Швеции со счета 0:2, забросив победную шайбу за 25 секунд до сирены.

Россия и Канада сыграют в ночь с 4 на 5 января в 2:00 по московскому врмени, Чехия и США встретятся в 5:00.

На МЧМ-2020 Россия уступила Канаде в финале.

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