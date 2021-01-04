В ночь с 4 на 5 января российская молодежка сыграет главный матч года – полуфинал чемпионата мира против Канады. Команда Игоря Ларионова, который сменил Валерия Брагина, настраивается на принципиальную встречу очень серьезно.

Россия не имеет титулов на МЧМ с легендарного 2011-го – как раз тогда был сыгран эпичный финал с канадцами, в котором «кленовые» вели 3:0 и проиграли. В той команде звездили Кузнецов, Орлов, Тарасенко, Панарин – спустя почти 10 лет трое уже подняли над головой Кубок Стэнли.

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На последнем МЧМ в Остраве Россия заняла второе место и уступила канадцам финальную битву за золото («Матч ТВ» в это время показывал финал-2011 и запутал многих, включая футболиста Дмитрия Тарасова) со счетом 3:4.

Россия – Канада, МЧМ-2011 Фото: Getty Images

Путь к полуфиналу-2021

Канада – ярко выраженный фаворит: до полуфинала североамериканцы дошли с совершенно роскошной разницей заброшенных/пропущенных шайб. 36:4 – шикарная статистика: сначала канадцы вколотили 16 шайб немцам, чуть позже – 10 швейцарцам. Не так сильно пострадали словаки, финны и чехи.

Россия тоже играла с Германией, и ни о каких 16 шайбах парни не помышляли: закинули всего две, а Ярослав Аскаров активно делал сэйвы. В группе команда Ларионова прошла США (5:3), Австрию (7:1) и Швецию (4:3 в овертайме), но проиграла Чехии (0:2).

Ярослав Аскаров Фото: Getty Images

Скандал

Атмосферу вокруг матча активно накаляет особенность турнира – в Эдмонтоне работают исключительно канадские судьи. Это связано не с политикой, а с пандемией коронавируса: чемпионат вообще мог быть отменен, но вариант с местными арбитрами все же всех устроил. Но, разумеется, перед полуфиналом Россия – Канада присутствуют логичные опасения. Которые бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов назвал ущербным мировоззрением.

«Думать, что канадские судьи будут подсуживать своим, это ущербное мировоззрение. Если бы я был российским судьей, который бы работал на матче России с Канадой, я бы хотел не помочь российской сборной выиграть, а отработать профессионально, показать свою лучшую работу. Прежде всего я профессионал. У судей бывает разная квалификация. На матчах детских команд, например, работают арбитры, для которых судейство – это подработка в выходные. Если они и делают ошибки, то не специально, а в силу низкой квалификации. Это не вопрос гражданства, просто в связи с пандемией IIHF не может предоставить более квалифицированных судей. Я бы никогда не свистел в одну сторону, чтобы помочь другой команде выиграть. После этого может остаться неприятное послевкусие, что мы выиграли, потому что нам помогли судьи.

Илья Брызгалов Фото: Getty Images

Если человек считает себя профессионалом, ему неважно, какие команды играют. Я бы судил честно в меру своей компетенции. Мне кажется, эти ребята уважают себя и свою профессию и будут судить справедливо. Если и будут ошибки, то ненамеренные. Но такое бывает и в НХЛ, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Арбитры понимают, что на них огромное давление, что за ними будут пристально наблюдать, ведь канадские судьи обсуживают матч Россия – Канада. Они будут под микроскопом, учитывая, как у нас в России любят говорить о русофобии, что мы жертвы и весь мир против нас, то каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание», – заявил чемпион мира 2009 года.

Цитата

Игорь Ларионов – «Чемпионату»:

«Заокеанские эксперты и букмекеры ставят Канаду выше? Я не читаю, что там говорят. Это хорошая мотивация, если нас так ставят. Мы готовы быть андердогами. Но мы верим в ребят, в нашу команду, парни это понимают. Все готовы провести лучший матч на турнире, а может быть, и лучший матч в жизни.

Игорь Ларионов Фото: Getty Images

Стараемся, чтобы не было лишнего подогрева или накачки. Все равно это игра, которая может повернуться в любую сторону. Нужно понимать, что это молодые люди, для которых характерны эмоции, ошибки. Никто из этой команды соперника не боится. Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок».

Где смотреть

Спать не придется – матч начнется в 2 часа ночи по московскому времени. Игру показывает Первый канал – по телевизору и на сайте. Хороший шанс реабилитироваться для тех, кто проспал финал-2011.

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