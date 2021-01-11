Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с главой IIHF Рене Фазелем об оппозиции в стране и ситуации относительно проведения чемпионата мира 2021 года.

Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудила возможность переноса турнира из Минска с главой МИД Латвии Эдагрсом Ринкевичсом. Лукашенко в свою очередь говорил, что посчитает полным позором возможное лишение Беларуси проведения ЧМ.

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«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Рене, это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью.

Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали», – сказал Лукашенко, слова которого приводит Tribuna.com Беларусь.

  • Чемпионат мира-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.
  • Латвия объявила, что отказывается принимать турнир вместе с Беларусью по политическим соображениям, а глава Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммеля не исключает бойкота турнира.

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