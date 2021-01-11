«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Рене, это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью.

Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали», – сказал Лукашенко, слова которого приводит Tribuna.com Беларусь.