Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга из партии «Яблоко» Борис Вишневский прокомментировал возможное проведение ЧМ-2021 по хоккею в Минске.

«Белорусский диктатор Лукашенко отчаянно пытается провести в Минске ранее запланированный чемпионат мира по хоккею. Объясняет президенту IIHF Рене Фазелю, что в Беларуси «совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов». В Беларуси, где были задержаны и избиты тысячи мирных граждан, и где пытки, издевательства, избиения и убийства – не чудовищное исключение, а правило.

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Хочется спросить: миру недостаточно урока Олимпиады-1936 в Берлине? Тогда призывы к бойкоту Олимпиады в фашистском государстве, где уже действовали антисемитские расовые законы, не были услышаны. Потом, через четверть века, МОК признает свою ошибку. Теперь провести ЧМ-2021 хотят в Минске, где лукашенковские каратели ведут себя как фашисты.

В Европе уже звучат требования перенести ЧМ в другую страну и заявления о возможном бойкоте, если это не будет сделано. Уверен: проводить ЧМ-2021 в Минске значит не только покрыть чемпионат позором, но и предать всех, кто мужественно противостоит обезумевшему диктатору», – написал Вишневский на «Эхе Москвы».

По официальным данным, Лукашенко выиграл президентские выборы в Беларуси. Оппозиция не согласилась с результатами, в стране начались массовые протесты и репрессии против мирных демонстрантов.

Европейские страны призывают бойкотировать ЧМ, если он пройдет в Минске.

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