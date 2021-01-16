Косметический бренд Nivea на правах одного из главных спонсоров не хочет вкладывать средства в проведение чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Беларуси и Латвии.
«Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea Men не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси.
Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями», – сообщается в инстаграме компании.
Позднее к Nivea присоединился чешский автопроизводитель Škoda, также многолетний спонсор турнира.
«Мы гордимся 28-летним партнерством с чемпионатом мира по хоккею. Но мы также уважаем и продвигаем все права человека. Таким образом, Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия», – сказано в соцсетях компании.
- Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.
- 15 января президент IIHF Рене Фазель заявил, что Латвия предложила единолично принять турнир. Другие альтернативные места проведения – Дания и Словакия.