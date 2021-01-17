Жители Витебска выступили против проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси.
Генсек федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс уже заявил, что страна готова провести турнир в одиночку, если построит быстровозводимую арену, однако все зависит от решения IIHF.
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Активные жители Витебска собрались на улице города и продемонстрировали плакаты против проведения чемпионата. Витебчане также составили композицию из двух сложенных крест-накрест клюшек, лежащих на снегу. Клюшки облиты красной жидкостью, напоминающей кровь.
- Чемпионат мира-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.
- Другие альтернативные места проведения – Дания и Словакия.
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