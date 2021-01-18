Международная федерация хоккея лишила Минск права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Ранее европейские страны призывали отобрать турнир у Беларуси, так как не поддерживают происходящее в стране. После объявления официальных итогов подсчета голосов на президентских выборах главой государства был снова выбран Александр Лукашенко, а настроенные оппозиционно граждане вышли на улицы.

НХЛ Гол Ови, грязный удар Малкина: весь 🔥 игры «Питтсбург» – «Вашингтон» 19 ЧАСОВ НАЗАД

Решение о лишении Минска права принимать ЧМ-2021 вынесли на заседании совета IIHF, о новом месте проведения турнира сообщат позже.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку Минска и Риги на совместное проведение соревнований. В ходе этого процесса мы пытались поспособствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент для примирения и помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, найдя позитивный путь вперед.

И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а также безопасность команд, зрителей и официальных лиц», – цитирует Рене Фазеля сайт IIHF.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года. Вторым городом, принимающим турнир, является Рига.

Президент IIHF Рене Фазель сообщал, что Латвия предложила единолично провести ЧМ. Другие альтернативные места проведения – Дания и Словакия.

НХЛ Панарин и Бучневич оформили по дублю, а потом в шутку повздорили ВЧЕРА В 08:23