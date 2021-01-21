Бывший вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтона» Томми Сало приговорен к двум месяцам тюрьмы за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

49-летний Сало сел за руль при содержании алкоголя в крови 0,3%, что в 15 раз превышает разрешенный порог в Швеции. После этого хоккеист врезался в барьер на трассе неподалеку от города Кепинг.

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Полицейские обнаружили его спящим в машине, несмотря на то, что за ним образовалась большая пробка и постоянно гудели звуковые сигналы, пишет Aftonbladet.

Адвокаты Сало заявили, что считают наказание слишком серьезным и намерены подать апелляцию. Сало ничего не помнит, что произошло в тот вечер. Хоккеист заверил о готовности пройти лечение от алкогольной зависимости, которой страдает еще с момента активных выступлений.

Сало – олимпийский чемпион-1994 и чемпион мира-1998.

Томми 4 раза получал бронзовую медаль мирового первенства и дважды участвовал в Матче всех звезд НХЛ.

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