Нападающего команды МХЛ «Кузнецкие Медведи» Демида Паничкина отвезли в больницу после потасовки с защитником «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым. Игрок омичей ударил соперника головой о лед.

Инцидент произошел за шесть минут до конца игры. У ворот началась потасовка, в которой сошлись хоккеисты. В итоге Паничкин упал, Давыдов ударил оппонента о лед, и тот потерял сознание. Пострадавшего отвезли в детскую городскую больницу Омска, где обнаружили у него черепно-мозговую травму, сообщает телеграм-канал Mash.

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«Кузнецкие Медведи» объявили, что отказываются выходить на лед во второй игре. Позже Тимофей Давыдов записал видео, на котором извинился перед побитым Паничкиным.

«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня случился конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступаться за вратаря. Ни в коем случае не хотел нанести никакую травму игроку, нанести какой-то ущерб. Просто пришлось вступиться за вратаря. Приношу свои извинения, желаю скорейшего выздоровления и выхода на лед», – сказал игрок «Ястребов».

Как пишет журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале, Давыдов и Паничкин созвонились, поговорили, и у игрока новокузнецкого клуба нет претензий.

Давыдов были дисквалифицирован на четыре матча.

Матч закончился победой «Омских Ястребов» со счетом 4:1.

В таблице Восточной конфереции МХЛ омичи идут на девятом месте.

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