TikTok-блогер Даня Милохин заявил о желании играть за сборную России по хоккею, после чего получил приглашение от тренера Федерации хоккея России.

«У меня есть новая цель – я хочу в сборную России по хоккею. Дорогие подписчики, давайте, если у сборной России по хоккею есть инстаграм, напишите им в комментариях, чтобы взяли Милохина», – сказал Милохин в сториз инстаграма.

Кубок Первого канала
🏆Сборная России выиграла все матчи и победила на Кубке Первого канала
20/12/2020 В 16:50

После комментариев фанатов один из тренеров ФХР Кирилл пригласил блогера на просмотр.

«Привет, Даня! Это Кирилл, тренер Федерации хоккея России. Видел, что ты хочешь попасть к нам в сборную, но тут не все так просто. Лайками делу не поможешь, придется много тренироваться. Приглашаю тебя к нам в школу ФХР «Красная Машина Юниор». Посмотрим, что ты умеешь. Мы готовы научить тебя всему и показать, как тренируются наши ребята по национальной программе подготовки хоккеистов, чтобы стать игроками национальной сборной. Мы – это хоккей. Рады, что и ты тоже. До встречи на льду», – сказал тренер в инстаграме команды «Красная Машина Юниор».

  • 19-летний Милохин – один из самых известных тиктокеров в России, на его страницу подписаны 11 млн человек.
  • В инстаграме у блогера 2,9 млн подписчиков.

10 крутых спортивных тиктокеров, на которых стоит подписаться в 2021-м

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Кубок Первого канала
Россия забросила 4 шайбы Чехии и лидирует перед последним туром
19/12/2020 В 18:07
Кубок Первого канала
«Кто себя проявит, может поехать на ЧМ». Россия по буллитам обыграла Швецию
17/12/2020 В 22:05