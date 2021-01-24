«У меня есть новая цель – я хочу в сборную России по хоккею. Дорогие подписчики, давайте, если у сборной России по хоккею есть инстаграм, напишите им в комментариях, чтобы взяли Милохина», – сказал Милохин в сториз инстаграма.

«Привет, Даня! Это Кирилл, тренер Федерации хоккея России. Видел, что ты хочешь попасть к нам в сборную, но тут не все так просто. Лайками делу не поможешь, придется много тренироваться. Приглашаю тебя к нам в школу ФХР «Красная Машина Юниор». Посмотрим, что ты умеешь. Мы готовы научить тебя всему и показать, как тренируются наши ребята по национальной программе подготовки хоккеистов, чтобы стать игроками национальной сборной. Мы – это хоккей. Рады, что и ты тоже. До встречи на льду», – сказал тренер в инстаграме команды «Красная Машина Юниор».