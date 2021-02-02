Международная федерация хоккея официально сообщила, что чемпионат мира 2021 года состоится только в Риге. Дополнительные страны для проведения турнира привлекать не будут.

«Совет IIHF проголосовал за подтверждение Риги в качестве единственной принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска. Совет учитывает непрекращающиеся проблемы, связанные с COVID-19, а также различные технические причины, по которым он решил провести турнир в одном городе. Учитывая сохранившуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами – это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия», – сообщается на сайте IIHF.

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Отмечается, что основным местом проведения турнира станет «Арена Рига», где будут проходить матчи группы B, две встречи четвертьфинала, полуфиналы, а также финал и матч за 3-е место. Вторая арена – Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый каток на 6 тысяч мест и примет игры группы А, а также два четвертьфинала.

Ранее белорусская оппозиция требовала лишить страну ЧМ-2021, а некоторые хоккейные федерации угрожали бойкотом.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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