По данным официального твиттера команды, игрока увезли с площадки в больницу после сильного удара в грудь. Михаилу даже понадобились кислородная маска и специальное кресло для транспортировки. Маска обычно требуется при переломе грудной клетки – его спортсмену пока не подтвердили.