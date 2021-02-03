Русский нападающий польского «Торуна» Михаил Шабанов получил серьезное повреждение в матче чемпионата страны.
По данным официального твиттера команды, игрока увезли с площадки в больницу после сильного удара в грудь. Михаилу даже понадобились кислородная маска и специальное кресло для транспортировки. Маска обычно требуется при переломе грудной клетки – его спортсмену пока не подтвердили.
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Это не первая травма Шабанова в Польше – в сентябре 2020-го у него случился перелом правой руки.
- Шабанов – воспитанник казанского «Ирбиса».
- В сезоне-2014/15 он выступал за юниорскую сборную России U-17.
(Фото: официальный твиттер «Торуна»)
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