Российские хоккеисты не смогут выступить на чемпионате мира под национальным флагом из-за санкций ВАДА, также запрещено использование национального гимна. Поэтому хоккейная сборная опробует вариант, предложеный комиссией спортсменов: на турнире будут включать песню «Катюша».
«Гимном будет «Катюша». Про песню все понимают, что будет «Катюша». Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются. Я думаю, что на ближайшем совете IIHF 10 февраля это будет обсуждаться. Эта тема постоянно поднимается», – цитирует ТАСС собственный источник в ФХР.
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- Использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпийских играх предложила ОКР комиссия спортсменов.
- ЧМ-2021 по хоккею пройдет с 26 мая по 6 июня в Риге.
- В течение двух лет российским спортсменам запрещено выступать на крупных соревнованиях с национальной символикой.
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