«Гимном будет «Катюша». Про песню все понимают, что будет «Катюша». Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются. Я думаю, что на ближайшем совете IIHF 10 февраля это будет обсуждаться. Эта тема постоянно поднимается», – цитирует ТАСС собственный источник в ФХР.