В твиттере много лайков и ретвитов набрала фотография, на которой хоккеистка женской команды «Гроувдэйл Вайперс» Сэра Смолл кормит грудью двухмесячную дочь Элли в перерыве матча женской хоккейной лиги. Впервые фото появилось в 2018 году, на том матче женщина обнаружила, что забыла домашний молокоотсос.

«Не думаю, что сделала что-то отличное от миллионов других матерей. Сначала я боялась публиковать это фото, которое мне нравится, потому что общество сделало грудь сексуальной. После того, как я поделилась фотографией, поняла, что это должно вызывать не стыд, а скорее гордость», – приводит слова Смолл CNN.