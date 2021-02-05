В твиттере много лайков и ретвитов набрала фотография, на которой хоккеистка женской команды «Гроувдэйл Вайперс» Сэра Смолл кормит грудью двухмесячную дочь Элли в перерыве матча женской хоккейной лиги. Впервые фото появилось в 2018 году, на том матче женщина обнаружила, что забыла домашний молокоотсос.
«Не думаю, что сделала что-то отличное от миллионов других матерей. Сначала я боялась публиковать это фото, которое мне нравится, потому что общество сделало грудь сексуальной. После того, как я поделилась фотографией, поняла, что это должно вызывать не стыд, а скорее гордость», – приводит слова Смолл CNN.
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- Сэра Смолл – учитель начальной школы из Альберты. Она играет в хоккей с 4 лет.
- Сначала девушка поделилась фотографией с консультантом по грудному вскармливанию, а консультант опубликовала ее на тематической странице в фейсбуке.
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