В итальянской коммуне Штерцинг обрушилась крыша ледовой арены «Вайгенстефан». Крыша не справилась с нагрузкой, которую оказала на нее большая масса снега.
В момент обрушения в здании не было людей. По данным местной полиции, никто не пострадал. Арена восстановлению не подлежит, сообщает Eishockey.net.
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- «Вайгенстефан» была домашней ареной хоккейного клуба «Виппталь Бронкос» из Альпийской хоккейной лиги.
- На следующей неделе команде предстоит домашняя игра против второй команды «Ред Булл Зальцбург».
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