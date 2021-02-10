В итальянской коммуне Штерцинг обрушилась крыша ледовой арены «Вайгенстефан». Крыша не справилась с нагрузкой, которую оказала на нее большая масса снега.

В момент обрушения в здании не было людей. По данным местной полиции, никто не пострадал. Арена восстановлению не подлежит, сообщает Eishockey.net.