В итальянской коммуне Штерцинг обрушилась крыша ледовой арены «Вайгенстефан». Крыша не справилась с нагрузкой, которую оказала на нее большая масса снега.

В момент обрушения в здании не было людей. По данным местной полиции, никто не пострадал. Арена восстановлению не подлежит, сообщает Eishockey.net.

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  • «Вайгенстефан» была домашней ареной хоккейного клуба «Виппталь Бронкос» из Альпийской хоккейной лиги.
  • На следующей неделе команде предстоит домашняя игра против второй команды «Ред Булл Зальцбург».

На стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша над центральной трибуной

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