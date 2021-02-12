В российском любительском хоккее произошла жесткая драка между игроками клубов «АppolonOff» и «Большой». Игроки второй команды прямо на льду избили соперника, который в итоге попал в больницу.

«Подведем итоги вчерашней игры между командами «АppolonOff» и «Большой». Вчерашняя игра закончилась не совсем хорошо, а точнее вовсе ужасно – скорой помощью. За неспортивное поведение были изгнаны из турнира SochiHockeyCup игроки команды ХК «Большой» Дмитрий Анфиногенов и Никита Волков.

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Анфиногенов напал без объяснения причин на нашего игрока Александра Дзызаря и бил его по голове клюшкой, в результате сломав ее. Александр Дзызарь, лежа на льду, истекал кровью, а другой игрок Никита Волков подъехал сзади и начал жестоко добивать нашего игрока. В результате у Александра черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Игрок выпал из игры в самый разгар сезона. Видео доказательство тому. Ждем ваших комментарий на сей счет: как вы считаете это нормальное поведение игроков?» – говорится в заявлении клуба «АppolonOff».

Пострадавший Александр Дзызарь дал комментарий Sport24 и заявил, что готов обратиться в полицию. «Сотрясение мне поставили, голова кружится. Нахожусь на амбулаторном лечении. Сейчас на больничном буду. Вообще сначала был шок. Не понимал, что вообще происходит. Если честно, то только сегодня осознание пришло, что я со льда вообще мог не уйти.

Человек не связался со мной. В раздевалку зашел, бросил «извини» и ушел. Вот и все извинения его. Но после этого со мной больше никто не связывался и никаких извинений мне больше никто не приносил. Я сам понимаю, что человек фактически на убийство шел. Я сегодня просматривал и видеофрагменты этого эпизода. И я бы хотел, чтобы данный случай больше никогда не повторился ни с кем, поэтому я считаю, что виновник должен понести наказание за это».

Любительский ХК «АppolonOff» базируется в Сочи.

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