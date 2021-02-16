В Канаде установили рекорд по продолжительности хоккейного матча – он продолжался 252 часа и закончился со счетом 2649:2528.

CBC Sport сообщает, что мега-матч состоялся в Эдмонтоне в провинции Альберта. 40 хоккеистов-любителей 4 февраля разделились на две команды и играли до утра 15 февраля даже ночью, когда температура падала до минус 55 градусов Цельсия.

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Мероприятие проводилось в седьмой раз в благотворительных целях. Во время матча был проведен сбор средств на медицинские исследования в области борьбы с онкологией. В 2021 году организаторы собрали 1,8 миллиона долларов.

Из-за коронавируса матч проводился без зрителей.

В 2018 года хоккеистов хватило на 251 час 7 минут 58 секунд.

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