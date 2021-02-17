«В сезоне-20/21 дела у команды не задались. «Ладе» просто необходим глоток срочной профессиональной помощи. Клуб решает найти профессионального коуча, и после долгих переговоров «Ладе» обещает помочь один из самых известных коучей и психологов нашей страны – Ирина Хакалада», – сообщается в видео на ютьюб-канале БК Tennisi.