Тольяттинская «Лада» представила нового маскота команды. Вместе со своим спонсором, букмекерской конторой Tennisi, клуб объявил, что новым талисманом стала бизнес-консультант и психологический коуч Ирина Хакалада.
«Ростовая кукла слегка похожа на именитого бизнес-коуча и видную личность российского шоу-бизнеса Ирину Хакамаду», – отмечается в пресс-релизе БК Tennisi.
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«В сезоне-20/21 дела у команды не задались. «Ладе» просто необходим глоток срочной профессиональной помощи. Клуб решает найти профессионального коуча, и после долгих переговоров «Ладе» обещает помочь один из самых известных коучей и психологов нашей страны – Ирина Хакалада», – сообщается в видео на ютьюб-канале БК Tennisi.
- «Лада» выступает в Высшей хоккейной лиге. В этом сезоне клуб идет на 18-м месте и пока не попадает в плей-офф.
- Тольяттинский клуб играет в ВХЛ с 2017 года. Ранее клуб выступал в КХЛ.
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