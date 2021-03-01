Хоккеист 2010 года рождения впал в кому после столкновения во время матча между ЦХМ и «Пингвинами» на Кубке Москвы.

Инцидент произошел на седьмой минуте первого периода. Мальчик из «Пингвинов» попал под силовой прием, врезался в борт и остался лежать на льду. Инстаграм проекта «Всегда первый» о детском хоккее сообщает, что игрок получил перелом седьмого и восьмого шейных позвонков, а потом впал в кому и пробыл в таком состоянии почти сутки.

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