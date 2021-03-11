В чемпионате Беларуси по хоккею провели один из самых долгих матчей. В пятой встрече 1/4 финала Экстралиги между «Гомелем» и «Неманом» прошло сразу шесть овертаймов. Гости открыли счет в конце первого периода, но Игорь Ревенко за две минуты до финальной сирены забросил эквалайзер.

Игра перешла в овертайм, который по правилам проводили до решающей шайбы. В итоге команды зарубились до шестого дополнительного периода, а победный гол оформил польский легионер «Немана» Кристиан Дзюбиньский. Гости повели в четвертьфинальной серии Экстралиги со счетом 3-2. До выхода в топ-4 белорусского первенства им нужно взять еще один матч.

НХЛ Панарин вернулся в «Рейнджерс» – пропустил 8 игр из-за Назарова 14 ЧАСОВ НАЗАД

«Гомель» и «Неман» находились на льду 169 минут и 4 секунды. Они провели стартовое вбрасывание 10 марта в 19:00 по местному времени, а закончили встречу 11 марта в 1:47 ночи. То есть матч длился двое астрономических суток. На ютьюбе полная запись трансляции длится больше семи часов.

Команды побили рекорд чемпионата Беларуси. В полуфинале сезона-2014/15 «Гомель» и «Юность» также доигрались до шести овертаймов, и тогда «Гомель» также проиграл, но уже на отметке 165 минут и 11 секунд.

Встреча «Немана» стала третьей в истории хоккея по продолжительности.

В 2017 году «Сторхамар» и «Спарта» из чемпионата Норвегии провели на льду 217 минут и 14 секунд, на выявление победителя им потребовалось восемь овертаймов.

А в 1936-м «Детройт» и «Монреаль» зарубились до 176 минут и 30 секунд.

КХЛ Судья потерял сознание на матче КХЛ. Его увезли на носилках 04/03/2021 В 19:36