Хоккеист молодежного «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму во время матча плей-офф против ярославского «Локомотива».

Инцидент произошел 12 марта. 19-летнему спортсмену попали шайбой в область головы, он упал без сознания и покинул лед на носилках, а позже был госпитализирован в реанимацию.

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«Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург». В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат.

В матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!» – говорится на странице клуба ВКонтакте

«Динамо» проиграло оба матча на выезде – 1:5 и 0:1.

15 марта состоится игра в Санкт-Петербурге.

Фото: группа «Динамо СПб» : группа «Динамо СПб» ВКонтакте

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