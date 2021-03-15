Российские военные сыграли в хоккей на борту грузового самолета Ан-124 «Руслан» прямо во время полета.

Согласно информации из телеграм-канала Fighterbomber, первоначально залить каток планировали в салоне грузового самолета Ан-22 «Антей». Но позже выяснилось, что для этого салон «Антея» оказался узковат. Поэтому заливку льда для хоккейного матча устроили на борту другого грузового самолета – Ан-124 «Руслан»

Матч прошел во время перелета с аэродрома Мигалово в Тверской области на аэродром Сеща в Брянской области. «Было шайбами разбито пару плафонов, но в целом все закончилось хорошо. Победила дружба», – сообщил телегам-канал Fighterbomber.

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