Опубликовано 16/03/2021 в 09:19 GMT

19-летний защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался после травмы, полученной в матче против ярославского «Локо».

Хоккеисту попала шайба в голову, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь Файзутдинова три дня. В память об игроке с минуты молчания начнутся матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта, а также матч четвертьфинала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» – «Нефтяник», который состоится 16 марта, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице ВКонтакте

В нынешнем сезоне Файзутдинов был капитаном МХК «Динамо Санкт-Петербург».

«Динамо» проиграло оба матча на выезде – 1:5 и 0:1.

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