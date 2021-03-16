Детского хоккейного тренера Вячеслава Курочкина приговорили к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью и повлекших смерть по неосторожности.
В марте 2016 года Курочкин проводил платную тренировку по хоккею на льду торгового центра. Коуч не убедился, что дети поняли его команды и не уследил за ними во время занятий.
После тренировки восьмилетний Савелий Манько встал в проем ворота для сбора шайб. Другой мальчик не понял, что занятие окончено, щелкнул в створ и попал прямо в шею Савелию. Манько от попадания шайбы скончался. Пресс-служба СК РФ уточнила, что на погибшем ребенке не было защитной экипировки вратаря.
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Главное следственное управление Следственного комитета России собрало доказательства, с которыми согласились в суде. 45-летнему Курочкину помимо лишения свободы также запретили «заниматься определенными видами деятельности» сроком на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
- В Федерации хоккея России заявляли, что Манько занимался в Москве. На место происшествия вызвали скорую, но врачи не спасли мальчика и только зафиксировали смерть.
- Во вторник, 16 марта, от попадания шайбы в матче МХЛ погиб 19-летний хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов. Он провел в реанимации трое суток.
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